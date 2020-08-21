Дано объяснение «позеленению» моря возле Анапы

Резкий наплыв отдыхающих на фоне проблем с очистными сооружениями привел к росту водорослей и превратил их в «зеленую кашу» в районе Анапы, сообщил ведущий научный сотрудник Южного научного центра РАН, кандидат биологических наук Олег Степаньян.

По его словам, зеленый цвет воды и хлопья, плавающие в море, – это водоросли ульва и кладофора, которые всегда присутствуют в районе Анапы, но не в таком количестве, передает РИА «Новости».

«Всплеск цветения в этом году связан со взрывным поступлением органики – продуктов жизнедеятельности людей», – сказал ученый.

Степаньян пояснил, что в предыдущие годы туристический сезон длился с мая по октябрь, но в этот раз из-за коронавируса большое количество отдыхающих прибыло в июле.

«С учетом проблем с очистными сооружениями и мелководьем этот наплыв и спровоцировал такой рост водорослей», – добавил ученый.

Ранее научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН Ольга Ясакова заявила, что за последнее десятилетие Черное море стало чище из-за увеличения числа полезных водорослей, избегающих загрязненной воды.