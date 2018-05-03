Ученые сообщили об очищении Черного моря

За последнее десятилетие Черное море стало чище из-за увеличения числа полезных водорослей, избегающих загрязненной воды, рассказала научный сотрудник ФИЦ Южный научный центр РАН Ольга Ясакова.

После нескольких лет изучений акватории Черного моря, в том числе в Новороссийской бухты, исследователи установили, что численность водорослей планктонного вида кокколитофоридов значительно выросла, передает RT.

«В последние десять лет численность этого вида водорослей постоянно растет и ежегодно достигает уровня цветения. Плюсы этого очевидны, ведь этот вид водорослей – один из немногих на нашей планете, который способен поглощать из земной атмосферы углекислый газ», – отметила Ольга Ясакова.

Исследователь заметила, что в 1980-е годы страны Европы стали поставлять меньше биогенных веществ в водоемы континента, в результате море стало чище, «а с ним и воздух, очищаемый этими водорослями».

Напомним, в сентябре 2017 года российские эксперты утверждали, что строительство Крымского моста не нарушает экосистему Черного и Азовского морей. До этого Киев заявил об экологическом ущербе от строительства моста, но Москва опровергала это заявление.