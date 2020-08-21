В Венеции раскритиковали идею американских ученых дать городу затонуть

Гипотеза американских ученых о том, что человечеству пора перестать спасать некоторые уязвимые с точки зрения экологии места, выглядит как провокация и не учитывает культурную ценность подобных территорий, заявила венецианский гид и вице-президент ассоциации «Площадь Сан-Марко» Катерина Сопрадасси.

Ранее ученый Эрин Сикамп из университета штата Северная Каролина опубликовала научную работу, в которой обсуждает возможность оставить в первоначальном виде некоторые культурные места и объекта, страдающие от воздействия окружающей среды, с тем чтобы они стали «напоминанием» о подобных изменениях. В других случаях подобным объектам остается возможность «трансформироваться», если затраты на их сохранение слишком велики.

«Сейчас существует много движений за спасение планеты: если они так действуют в формате провокации, то, возможно, так можно сдвинуть дело с места. Но, помимо Венеции, в мире есть много приморских городов, в том числе исторических, у которых могут быть те же проблемы из-за климатических изменений. И я хочу напомнить, что они не всегда обусловлены деятельностью человека», – передает РИА «Новости» слова Сопрадасси.

Она подчеркнула, что Венеция и лагуна, в которой она расположена, обязаны своим появлением именно климатическим изменениям: По ее словам, шесть тысяч лет назад Адриатическое море было наполовину замерзшим, а ледник доходил до центральной части Италии до нынешнего города Анкона. Когда льды отступили, образовалась Паданская равнина, где впоследствии появилась Венеция.

«Тогда им надо дать утонуть Нью-Йорку или Калифорнии, и мы о них будем помнить только по их песенкам, потому что своей истории у них нет. Не знаю, отдают ли они себе отчет в том, что говорят. Нельзя говорить о трате ресурсов, когда речь о каком-либо городе искусств: это означает разрушить историю. Может, эти ученые подумали о том, как спасти свои города, а не европейские, а именно они стали колыбелью человечества на протяжении столетий», – заявила Сопрадасси.

C простой жительницей Венеции солидарен и представитель городских властей. Член венецианского правительства – асессор по социальной сплоченности и экономическому развитию города Симоне Вентурини, назвал подход американских ученых «немного рискованным».

«Особенно учитывая, что они над этим долго работали», – смеясь, заявил Вентурини.

«Человеческое наследие выходит за пределы экономической ценности. Оно напоминает нам, кто мы есть и кем мы были. Венеция в этом году празднует 1600 лет с основания, и даже сейчас она говорит с миром на языке свой красоты и культурного богатства», – сказал представитель мэрии.

Он назвал долгом человечества «сохранять и поддерживать Венецию», как и в случае с другими культурными столицами и другими местами.

Напомним, в ноябре 2019 года в результате паводка Венеция оказалась затоплена на 80%. Уровень воды достиг критической отметки 187 см. Затопило весь исторический центр города.

Венеция, для которой характерен феномен «высокой воды», связанный с приливами, пережило второе сильнейшее наводнение в истории. Тот подъем уровня моря по продолжительности и показателям стал рекордным за последние полвека.