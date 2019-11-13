Венецию затопило

В результате паводка Венеция оказалась затоплена на 80%, уровень воды достиг критической отметки 187 см. Затопило весь исторический центр.

Городская администрация готова объявить чрезвычайное положение, передает «Коммерсант» со ссылкой на агентство ANSA.

«На этот раз мы переживаем настоящую катастрофу и ущерба не избежать», – сказал мэр города Луиджи Бруньяро.

В частности, затоплена крипта собора Святого Марка. В момент максимального подъема уровня воды минувшей ночью базилику затопило более чем на метр.

При этом наводнение не отпугнуло путешественников – на распространяемых в соцсетях фото и видео видно, что многие прогуливаются по городу в высоких резиновых сапогах и позируют на фоне подтопленных достопримечательностей.

Между тем телеканал Sky TG 24 сообщает, что в результате стихии уже погибли два человека, причем одного из них могло ударить током, когда он пытался запустить в затопленном доме электрические насосы, передает ТАСС.

Также утонули несколько речных трамваев. Потоп спровоцировал перебои с телефонной связью и электричеством.

Отмечается, что максимальный уровень паводка фиксировался в 1966 году, тогда он достиг 194 см. В том году из-за наводнения были затоплены не только Венеция, но и другие итальянские города, в том числе Флоренция.

Феномен «высокой воды» характерен для Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Это связано с повышением уровня моря, что случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов.

Уровень воды поднимается также из-за дождей, как произошло на этот раз. Также наводнению способствовал ветер с моря.

Ранее сообщалось, что в Венеции из-за «высокой воды» максимальный уровень моря достиг 127 см, в результате чего были подтоплены многие зоны города, а площадь Святого Марка оказалась подтоплена на 70 см.