Уровень воды в Венеции поднялся до критических значений

В Венеции из-за явления «высокой воды» максимальный уровень моря достиг 127 см, в результате чего подтоплены многие зоны города, площадь Святого Марка оказалась подтоплена на 70 см, сообщил венецианский муниципалитет.

Как считают специалисты, такой высокий уровень может нанести урон архитектурно-историческому наследию города, однако нет эффективных способов защиты строений от «высокой воды». Критическим считается уровень подъема воды до 130 см, сообщает ТАСС.

«Высокая вода» характерна для региона, феномен связан с повышением уровня моря и наблюдается весной и осенью. Ситуация с подъемом воды обостряется в связи с сильными дождями и определенным ветром с моря.

Власти южных районов Италии также объявили о повышенной опасности наводнений из-за плохих погодных условий. В Неаполе закрыты школы и парки из-за прогнозируемого ураганного ветра.

Ранее в Японии в результате тайфуна «Хагибис» погибли 73 человека.