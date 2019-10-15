Жертвами тайфуна в Японии стали 73 человека

В Японии число жертв наводнений и оползней, вызванных тайфуном «Хагибис», возросло до 73 человек, еще 14 остаются пропавшими без вести.

Кроме того, ранения и травмы получили 218 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Обрушения берегов отмечены на 47 реках, произошло 146 оползней в 19 префектурах Японии, в результате чего повреждены около 10 тыс. домов, сообщает агентство Kyodo.

Перебои с электроснабжением в пострадавших районах наблюдаются в 30 тыс. домов, без водопроводной воды остаются 128 тыс. домов.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном «Хагибис», в Японии погибли 39 человек.

Напомним, мощный тайфун обрушился на Японию 12 октября. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования японскому премьеру Синдзо Абэ в связи с последствиями стихии.