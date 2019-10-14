Число жертв тайфуна в Японии выросло до 39 человек

В результате наводнений и оползней, вызванных тайфуном «Хагибис», в Японии погибли 39 человек.

Как передает телеканал NHK, еще 17 человек числятся пропавшими без вести, травмы получили 189 человек. Около 136 тыс. домов остаются без водоснабжения и 4,3 тыс. – без электричества, передает РИА «Новости».

Из-за тайфуна произошли оползни, вышли из берегов два десятка рек, затоплены обширные районы от окрестностей Токио до Ниигаты, расположенной на берегу Японского моря.

Полиция, пожарные службы и силы самообороны Японии продолжают поисково-спасательные операции в 11 префектурах. Тысячи жителей пострадавших районов остаются в эвакуационных центрах.

Мощный тайфун обрушился на Японию 12 октября. Ранее сообщалось о 25 погибших, затем число жертв тайфуна увеличилось до 33.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования японскому премьеру Синдзо Абэ в связи с последствиями разрушительного тайфуна.

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