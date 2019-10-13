Число погибших от тайфуна в Японии выросло до 33 человек

В результате мощного тайфуна «Хагибис» в Японии погибли 33 человека, пропавшими без вести числятся 19, сообщает агентство Киодо.

Число пострадавших выросло до 180, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о 25 погибших. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования японскому премьеру Синдзо Абэ в связи с последствиями разрушительного тайфуна.

Мощный тайфун обрушился на Японию 12 октября.