Мощный тайфун «Хагибис» обрушился на Японию: уже известно об одном погибшем и пяти пострадавших. Порывы ветра в эпицентре тайфуна достигают 234 километров в час.

Телеканал NHK сообщает, что погибшего нашли в городе Итихара в префектуре Тиба в перевернутом мини-грузовике. В той же префектуре пострадали двое взрослых и трое детей – их дом разрушил штормовой ветер, передает портал «360».

Объявление об эвакуации получили 50 тыс. человек в префектурах Миэ, Токио, Сидзуока, Тиба и Гумма. Оно означает, что существует угроза для жизни и здоровья из-за приближения тайфуна, передает РИА «Новости».

Еще 4,2 млн человек получили рекомендации эвакуироваться в 10 префектурах, включая Токио.

Кроме того, более 770 тыс. человек в японской префектуре Тиба остались без света. Авиакомпании отменили почти 2 тыс. рейсов.

По прогнозу синоптиков, тайфун сохранит силу и вечером приблизится к регионам Токай и Канто. Ожидается, что японской столицы он достигнет около 21.00 (15.00 мск).

Ранее сообщалось, что «Хагибис» может стать самым разрушительным тайфуном в Японии за 60 лет.