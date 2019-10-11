Япония начала готовиться к самому мощному за 60 лет тайфуну

Япония готовится к обрушению в ближайшие дни тайфуна «Хагибис» – самого мощного с 1959 года.

Метеорологи прогнозируют выпадение рекордного количества осадков. Атмосферный вихрь, скорость ветра в центре которого составляет 50 метров в секунду, пройдет через Токио и самые густонаселенные районы, передает «Российская газета».

Отмечается – жертв избежать не удастся.

Японское метеорологическое агентство (JMA) распространило штормовое предупреждение не за сутки, как обычно, а за три дня, чтобы люди успели покинуть дома и укрыться в безопасном месте.

В данный момент жители Токио активно скупают товары первой необходимости: наиболее востребованы питьевая вода и лапша быстрого приготовления, сообщает ТАСС.

Посольство России в Японии призвало россиян воздержаться от поездок по стране.

Тайфун «Хагибис» приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 километров в час. Авиакомпании уже отменили более 800 рейсов, а железнодорожные компании одна за другой сообщают об остановке движения в субботу.

По мощности «Хагибис» сопоставим с тайфуном «Ида», который в 1958 году убил 1 тыс. 200 человек, передает РИА «Новости» на представителя Главного метеорологического агентства.

Он отметил, что «по всей стране ожидается штормовой ветер, есть опасность ущерба от оползней, высоких волн, затоплений, паводков».

Напомним, в сентябре японские авиакомпании объявили об отмене 204 авиарейсов на южном и юго-западном направлении из-за тайфуна «Тапа».