Больше 200 авиарейсов отменили в Японии из-за тайфуна

Японские авиакомпании объявили об отмене 204 авиарейсов на южном и юго-западном направлении из-за приближения уже 17-го за 2019 год тайфуна «Тапа».

Кроме того, в префектуре Окинава, которая первой примет на себя удар стихии, из-за шквалистого ветра без света остались 33 тыс. домов, передает ТАСС.

Отмечается, что в данный момент тайфун находится южнее Окинавы и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров.

Давление в центре тайфуна составляет 970 гектопаскалей. Максимальная скорость 35 метров в секунду, при порывах – до 50 метров в секунду.