    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    Эксперт: За разминированием Ормуза просматривается подготовка США к более серьезной фазе конфликта
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием
    Баканов: Киев пытался атаковать космодром Плесецк во время запуска спутников
    Песков иронично высказался о шансах Каллас защитить диплом в МГУ
    Захарова назвала Джонсона «вернувшимся на место преступления злодеем»
    Жертвы Эпштейна раскритиковали предложение Мелании Трамп
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    11 апреля 2026, 20:40 • Новости дня

    Британия оценила роль украинских дронов в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Для восстановления безопасного судоходства в Ормузском проливе международная коалиция может задействовать более 200 украинских специалистов с опытом перехвата дальнобойных беспилотников, заявил британский министр по делам вооруженных сил Эл Карнс

    Киев может оказать поддержку коалиции из 30 государств в вопросе разблокировки важнейшего торгового маршрута, передает Reuters.

    На фоне иранской блокады Ормузского пролива британский министр по делам вооруженных сил Эл Карнс высоко оценил украинский опыт противодействия беспилотникам. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил участие страны в консультациях по защите судоходства.

    «У Украины есть одни из лучших в мире технологий, которые она разработала во время конфликта. Я думаю, это могло бы принести пользу на Ближнем Востоке, как мы уже видим в борьбе с беспилотниками «Шахед», – заявил Карнс во время визита в Киев.

    Ранее появлялись сообщения о том, что украинские власти направили в регион более 200 специалистов для перехвата дальнобойных дронов.

    Британский министр назвал украинские инновации в сфере искусственного интеллекта и беспилотников «настоящей революцией в военном деле» и подчеркнул, что союзникам по НАТО «необходимо активно перенимать этот передовой опыт». Карнс также призвал Киев ускорить выдачу экспортных лицензий на оборонные разработки, чтобы занять нишу на мировом рынке.

    При этом поддержка Украины остается главным приоритетом безопасности для Великобритании, отметил Карнс. Лондон продолжает финансировать и тренировать украинских военных.

    Ранее сообщалось, что Киев договорился о помощи странам Персидского залива в отражении атак иранских беспилотников в обмен на энергоресурсы.

    Украина и Саудовская Аравия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

    Британский премьер Кир Стармер в начале марта анонсировал отправку украинских специалистов на Ближний Восток для борьбы с дронами.

    11 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил

    Востоковед Курбанов: Разблокировка иранских активов – первое звено цепи неизбежных уступок США

    Tекст: Андрей Резчиков

    Решение США о разблокировке активов Ирана следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Маис Курбанов. В субботу стало известно о согласии США разблокировать замороженные активы Ирана.

    «Появившаяся информация о готовности США разблокировать часть иранских финансовых активов в банках Катара и других стран требует трезвой оценки без иллюзий. Вопреки попыткам представить это как жест доброй воли Вашингтона, текущая динамика переговоров в Пакистане указывает на принципиально иной расклад сил на Ближнем Востоке», – считает политолог Маис Курбанов, специалист по Ближнему Востоку.

    По словам эксперта, прежде всего, необходимо четко разделять позиции сторон. «Иранская дипломатия с самого начала заняла жесткую и неизменную линию, тогда как сигналы со стороны США носят противоречивый характер. Заявления иранского руководства, включая спикера парламента, недвусмысленно давали понять: возврат замороженных средств и прекращение огня в Ливане являются не предметом торга, а предварительными условиями для самого существования переговорного трека», – подчеркивает специалист.

    Поэтому, продолжает собеседник, решение о разблокировке активов, пусть даже на первом этапе речь идет о сумме в 6 млрд долларов, следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса.

    Курбанов напомнил, что американская делегация прибыла на переговоры в Пакистан в расширенном составе, что свидетельствует о высокой заинтересованности, «однако за кулисами этой дипломатической активности просматривается страх перед полной утратой контроля над ситуацией в регионе».

    Что касается предположений о том, что финансовая разблокировка связана с надеждой Запада на смягчение позиции Ирана по ядерной программе, то такой «расчет глубоко ошибочен».

    «Анализ внутриполитической ситуации в Исламской Республике показывает: страна находится в точке максимальной мобилизации. Молодое поколение иранской элиты, в отличие от более осторожных предшественников, настроено на бескомпромиссную защиту суверенитета. Идти на стратегические уступки в ядерной сфере сейчас, когда боевой дух общества и вооруженных сил находится на пике, для Тегерана тактически невыгодно. Напротив, именно сейчас иранская сторона обладает достаточной силой, чтобы требовать от США выполнения всех изначально выдвинутых условий, включая полное снятие санкционного режима», – полагает спикер.

    Связка разблокировки активов с безопасностью судоходства в Ормузском проливе не должна вводить в заблуждение. «Иран действительно заинтересован в функционировании этой ключевой транспортной артерии, однако приоритеты изменились. Гарантии безопасного прохода, которых добивается Вашингтон, в будущем будут предоставляться исключительно на условиях Тегерана. Речь идет не только о снятии минных угроз, но и о формировании новой экономической реальности, где проход через пролив будет сопровождаться обязательными платежами за транзит. Таким образом, Иран не «уступает» контроль в обмен на деньги, а переводит свой географический статус в инструмент постоянного финансового суверенитета», – подчеркивает Курбанов.

    Что касается реакции ключевых региональных игроков, в частности, Саудовской Аравии, то опасения по поводу усиления Тегерана за счет разблокированных средств не имеют под собой серьезных оснований.

    «Богатое государство всегда стремится к стабильности, а не к войне. Эр-Рияд и другие столицы Персидского залива наглядно убедились, что боеспособный и уверенный в себе Иран представляет собой фактор региональной безопасности куда более надежный, чем ослабевающая Америка. Унизительные эпизоды американской внешней политики последних лет и неспособность Вашингтона защитить своих союзников толкают монархии Залива к пересмотру идеологических и стратегических альянсов», – пояснил востоковед

    По его словам, происходит отход от радикальных ваххабитских концепций, навязанных Западом, в сторону более традиционного сближения с иранской цивилизацией: «Сегодня для стран региона безопаснее и выгоднее иметь партнерские отношения с Ираном, чем полагаться на обещания угасающей американской гегемонии».

    По прогнозу эксперта, нынешний шаг США – первое звено в цепи неизбежных уступок. «Шесть миллиардов долларов являются лишь малой компенсацией за ущерб, нанесенный Ирану многолетними санкциями. Следующим этапом станет требование Тегерана о разморозке всех активов, оцениваемых почти в триллион долларов, а также полная отмена всех ограничительных мер. Вашингтону придется выбирать: либо признать новую реальность и дать Ирану жить как суверенному государству, либо столкнуться с полномасштабным конфликтом, финал которого для Соединенных Штатов будет гораздо более катастрофичным, чем бегство из Афганистана. Проиграв Иран, Америка рискует потерять не одну страну, а весь Ближний Восток», – добавляет Курбанов.

    О согласии США разморозить иранские активы, которые были заблокированы в банках Катара и других государств, сообщил агентству Reuters неназванный высокопоставленный источник из Ирана.

    По словам источника, этот жест со стороны Вашингтона является подтверждением серьезности его намерений накануне переговоров, которые пройдут в Пакистане. Делегации обеих стран уже прибыли в Исламабад.

    Источник отметил, что разморозка средств «напрямую связана с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив».

    Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал, что США разрешили разблокировать шесть млрд замороженных активов Ирана. Главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф называл разморозку иранских активов в качестве одного из двух требований Тегерана для переговоров. Второе требование касалось прекращения огня в Ливане.

    11 апреля 2026, 01:55 • Новости дня
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    Tекст: Катерина Туманова

    Когда Евросоюз заговорил о гарантиях безопасности для Украины, никто ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, а без этого пункта украинский конфликт непреодолим, напомнил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения. Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять все русское? А заодно притеснять все венгерское, болгарское, румынское? Понятно, что задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно», – ответил Лавров в комментарии для СМИ на сайте МИД.

    Российский министр отметил, что в Европе готовы идти на все ради иллюзорного стремления нанести России стратегическое поражение.

    «В том числе и растаптывать некогда декларированные собственные – оказавшиеся лживыми – ценности и идеалы, ради утопической цели – стратегического поражения России. Для этого все средства хороши», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой.

    Лавров назвал искоренение причин украинского кризиса принципиальным. Министр также заявил, что контакты между Россией и США по вопросу Украины продолжаются неформально.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    11 апреля 2026, 11:30 • Новости дня
    Le Point сообщил о массовом бегстве украинских военных во Франции

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались способом сбежать из Вооруженных сил Украины (ВСУ) через программы лечения за рубежом, пишет журнал Le Point.

    Десятки тысяч украинских военнослужащих воспользовались программами лечения за рубежом, чтобы избежать возвращения в Вооружённые силы Украины, сообщает «Вести» со ссылкой на французский журнал Le Point. Французские журналисты отмечают, что каждый третий украинский военный, проходивший реабилитацию во французских госпиталях, не вернулся на родину.

    По оценкам Le Point, таким образом во Франции осталось более 20 тыс. украинских солдат, причем большинство из них находятся в стране нелегально. Издание отмечает, что эти военнослужащие часто находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за пережитого на фронте.

    Le Point подчеркивает, что нельзя не понимать опасения украинских военных относительно возвращения на Украину и возможной отправки обратно на фронт. Однако французские журналисты считают, что травмированные и нелегально проживающие в стране бывшие военные могут представлять определенную угрозу для безопасности Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Франции сообщило о дезертирстве десятков украинских солдат во время обучения.

    Экс-президент Украины Петр Порошенко отметил побег более 30% личного состава из подготовленной французами бригады.

    Депутат Рады Марьяна Безуглая связала массовый уход военных с действиями командования.

    11 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Зеленый флаг водрузили над мечетью в иранском Мешхеде

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Мешхед над мечетью Имама Резы подняли зеленый флаг, символизирующий мир и ислам, после завершения 40-дневного траура.

    Зеленое знамя сменило черный флаг, который развевался над религиозной святыней в течение 40 дней после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает РИА «Новости».

    «Флаг водружают на куполе святыни после 40 дней всеобщего траура», – говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Ирана объявило 40-дневный траур из-за гибели аятоллы Али Хаменеи

    Президент США ранее согласился на двухнедельное прекращение огня. Иранская делегация прибыла в Исламабад для участия в мирных переговорах.

    11 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Иран потерял собственные мины в Ормузском проливе
    Tекст: Мария Иванова

    Исламская республика оказалась неспособна быстро восстановить безопасное судоходство в ключевом регионе, поскольку военные забыли точное расположение заложенных в воду взрывных устройств, пишет The New York Times (NYT).

    Тегеран столкнулся с трудностями при попытке открыть Ормузский пролив для торговых судов, пишет The New York Times. Выяснилось, что иранские военные не могут найти все установленные ими морские мины. У страны нет технических возможностей для их оперативного обезвреживания.

    Ситуация мешает Ирану выполнить требования американский лидер, который заявил, что перемирие зависит от «полного, немедленного и безопасного открытия» водной артерии. Данный вопрос станет ключевым на мирных переговорах в Исламабаде.

    Министр иностранных дел Аббас Арагчи отмечал, что движение судов возобновится с учетом технических ограничений. Американские чиновники уверены, что дипломат имел в виду неспособность быстро найти взрывчатку. Минирование проводилось хаотично с небольших лодок, часть боеприпасов могла сместиться течением.

    Процесс разминирования представляет огромную сложность. Американские военные также не располагают мощными средствами для очистки акватории, полагаясь на специальные корабли прибрежной зоны. Точное количество сброшенных в воду мин остается неизвестным, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на две недели с учетом технических ограничений.

    Иранские СМИ ранее опубликовали схему расположения морских мин на основном маршруте движения судов.

    После начала перемирия Ормузский пролив остался практически закрытым для прохода нефтяных танкеров.

    11 апреля 2026, 00:01 • Новости дня
    Дмитриев при чтении британской прессы дал совет Зеленскому
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский стал часто встречаться на страницах британской прессы, где дает рекомендации правительству страны на случай выхода США из НАТО, что заметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Зеленский призывает Великобританию вступить в ЕС. Возможно, ему следовало бы  больше сосредоточиться на завершении конфликта на Украине», – написал он в соцсети Х.

    Дмитриев приложил к посту статью Daily Mail, в которой Зеленский дает Британии совет, как быть, если американский лидер Дональд Трамп выведет США из состава НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте в Лондоне Зеленского никто не встретил у трапа самолета, когда он прибыл туда для встречи с королем Карлом III и укрепления оборонного сотрудничества.

    Президент США в интервью Telegraph заявил, что  всерьез рассматривает выход страны из НАТО из-за отказа альянса участвовать в операции против Ирана. Генсек Альянса Марк Рютте заявил о явном разочаровании американского лидера союзниками.

    11 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    ВСУ начали пополнять ряды идейными неонацистами младше 18 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Харьковском направлении крушили живую силу и технику ВСУ в районах Варваровки, Шестеровки, Колодезного и Черкасской Лозовой, узнав, что противник пополняет ряды несовершеннолетними идейными националистами.

    «На Украине признают, что часть подразделений ВСУ, выполняющих задачи в Харьковской области, доукомплектовываются не достигшими 18-летнего возраста идейными неонацистами. Часть из них уже уничтожена в ходе боевых действий», – сообщили бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они сообщили, что на Липцовском направлении штурмовики ВСУ попытались контратаковать позиции «Северян» и были уничтожены. На Волчанском направлении российские бойцы продвинулись на шести участках до 400 метров.  На Великобурлукском направлении штурмовые группы продвинулись на трёх участках до 200 метров.

    «Ожесточенные стрелковые бои продолжаются в Волчанских Хуторах и окрестностях населенного пункта, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи государственной границы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка, а также около Покаляного», – добавили бойцы.

    На Сумском направлении боевая работа шла по противнику в районах Бывалино, Писаревки, Кияницы, Могрицы, Бачевска, Суходола, Новодмитровки, Краснополья и села Новая Сечь.

    В Шосткинском районе «Северяне» зачищяют приграничные леса, штурмовики продвинулись на трех участках до 300 метров, а в Сумском районе – на 20 участках  до 600 м.

    В результате ударов российской авиации существенные потери понес отдельный батальон беспилотных систем ВСУ 116 обр ТерО «Алькор».

    У освобожденного поселка Миропольское взяли в плен трёх солдат ВСУ, а в районе села Новодмитровка штурмовые группы продвинулись до 250 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 60 в Харьковской области). Три солдата 21 омбр ВСУ взяты в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ предложили убивать уклонистов дронами. На Украине появились баннеры с призывом к женщинам идти в ВСУ. Киев захотел ужесточить мобилизацию под предлогом фиксированных сроков службы.

    11 апреля 2026, 15:04 • Новости дня
    Мединский рассказал о трудностях согласования обмена пленными с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента Владимир Мединский заявил, что процесс обмена пленными между Россией и Украиной сопровождался большими трудностями и занял длительное время.

    Мединский рассказал в Max о сложностях при согласовании обмена пленными между Россией и Украиной. По его словам, переговоры были долгими и тяжелыми.

    Мединский подчеркнул, что сотрудники Министерства обороны, ФСБ и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова проделали огромную работу для организации обмена. Он особо отметил вклад каждого ведомства в этот процесс.

    Кроме того, Мединский сообщил, что вместе с бойцами были возвращены последние семь жителей Курской области, которых удерживали в качестве заложников. Он добавил, что «светлый праздник наши встретят на родной земле».

    Россия и Украина провели обмен пленными по схеме 175 на 175.

    Последние семь из удерживаемых в Сумской области курян сегодня вернутся домой и направляются в сторону Белоруссии.

    11 апреля 2026, 04:56 • Новости дня
    Лавров указал на нацистскую идеологию в подходах Брюсселя к правам человека
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров высказался о словах пресс-секретаря Еврокомиссии Паулы Пиньо об утечке его телефонного разговора с коллегой из Венгрии Петером Сийярто, отметив, что ее комментарий стал отражением царящего в подходах Брюсселя к правам человека нацизма.

    «Инвективы пресс-секретаря Еврокомиссии г-жи Пиньо нельзя расценить иначе как публичное признание не верховенства права, а верховенства нацистской идеологии в подходах Брюсселя к правам человека. В чем обвиняют представителей венгерского правительства? В том, что в контактах с российскими коллегами они обсуждают пути совместного отстаивания законных, закрепленных в многочисленных международных договорах прав национальных меньшинств, грубо, в открытую попираемых брюссельской бюрократией?» – ответил Лавров.

    Так министр прокомментировал слова Пиньо о том, что утечка переговоров Лаврова и Сийярто подчеркивает «тревожную возможность координации действий» между Будапештом и Москвой, которая «препятствует безопасности и интересам ЕС и всех его граждан».

    Лавров напомнил, что одна из обязанностей министра иностранных дел – защищать интересы граждан страны за рубежом.

    «Одна из наиболее острых проблем – положение нацменьшинств на Украине. Именно это мы обсуждали», – сказал Лавров.

    Он подчеркнул, что Брюссель либо закрывал глаза на преступления режима против собственного народа, либо рассуждал о необходимости поддержки подъема украинского национального самосознания через прославления нацистского наследия Бандеры и Шухевича.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине назвали Бандеру и Петлюру «проводниками духовности». Медведев назвал власти Украины духовными потомками бандеровского режима. Итальянский историк Николас Конти выразил обеспокоенность героизацией радикальных националистов и подчеркнул важность культурного диалога между Европой и Россией.


    11 апреля 2026, 16:15 • Новости дня
    Джонсон тайно посетил позиции ВСУ на запорожском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший премьер Британии Борис Джонсон тайно посетил позиции Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, о чем сообщил в своей колонке в газете Daily Mail.

    Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон тайно посетил позиции Вооружённых сил Украины на запорожском направлении, передает РИА «Новости». О своей поездке Джонсон рассказал в колонке для газеты Daily Mail, уточнив, что побывал на позициях 65-й бригады ВСУ в районе Гуляйполя.

    В своей статье Джонсон подверг критике западные страны за недостаточную поддержку Киева и призвал передавать Украине больше дальнобойных вооружений. Также он отметил необходимость скорейших поставок западного оружия для украинских военных.

    Кроме того, во время этой поездки Джонсон снял материал для документального фильма, который должен выйти на британском телеканале Channel 5, однако точная дата премьеры пока не называется.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва внимательно следит за действиями европейских стран в контексте урегулирования на Украине и ценит позицию Вашингтона. Россия считает, что поставки западного вооружения только затягивают конфликт и делают страны НАТО участниками происходящего, подчеркивая, что такие грузы станут законной целью для российских военных.

    Ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон указал на желание украинских генералов как можно скорее закончить конфликт из-за больших потерь ВСУ.

    Джонсон ранее заявил, что Британия и ее союзники должны отправить на Украину небоевые части для выполнения нестроевых задач.

    11 апреля 2026, 02:40 • Новости дня
    Трамп назвал приоритетное требование к Ирану на переговорах

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обеспечить открытие Ормузского пролива «с участием Ирана или без него», подчеркнув при этом, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия остается его главным приоритетом.

    Трамп также сообщил, что направил вице-президента Джей Ди Вэнса в Пакистан для встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками в рамках усилий по заключению мирного соглашения после двухнедельного прекращения огня, согласованного во вторник, сообщил CNN.

    «Мы откроем Персидский залив с ними или без них... или пролив, как они его называют. Думаю, это произойдет довольно быстро, а если нет, мы сможем завершить дело. Мы откроем его довольно скоро», – сказал он журналистам перед отъездом из Вашингтона в поездку по стране.

    Глава Белого дома добавил, что возобновление работы Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировой нефти, станет ключевым моментом в переговорах в Исламабаде.

    На вопрос о том, что будет определять успешное соглашение, Трамп ответил: «Никакого ядерного оружия. Это 99% успеха».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отель Serena в Исламабаде заранее попросил  постояльцев освободить номера для размещения официальных лиц. Вэнс  спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане. Газета NYT писала, что Вэнс был подключен к переговорам с Ираном по просьбе Пакистана.

    МИД Пакистана подтвердил прибытие переговорной делегации из Ирана.

    10 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    Переговоры США и Ирана в Исламабаде вряд ли приведут к какому-либо результату или закончатся провалом, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, активные боевые действия на Ближнем Востоке не возобновятся, но непрекращающаяся напряженность будет периодически давать «рецидивы фронтальных столкновений».

    «Понять что-либо относительно переговоров в Исламабаде невозможно. Кто, а главное – о чем. Это происходит не только (а, может быть, и не столько) потому, что стороны сознательно напускают тумана. Впечатление другое. Противоборство идет на многих уровнях (военный, экономический, политический, религиозно-идеологический) и с участием разных сил – и стран, и групп влияния внутри них», – пишет Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    По его оценке, текущий конфликт отличается сложной структурой и множеством участников, что существенно ограничивает возможности для достижения окончательных договоренностей. «Максимальные цели недостижимы, даже несмотря на отбрасывание всех или почти всех условностей и ограничителей. Протяженная война на истощение не получается по причине быстрой истощаемости. Устойчивая договоренность невозможна в силу многогранности и имманентной (извините) асимметрии конфликта», – подчеркнул он.

    В этих условиях, считает Лукьянов, у сторон фактически есть только одно решение: «Остается фиксация зыбкого статус-кво, который не разрешает ни одной причины, приведшей к прямой вооруженной коллизии, но позволяет словесное оформить нежелательность его продолжения на данном этапе».

    Эксперт отмечает, что описать происходящее сейчас на Ближнем востоке можно с помощью формулы из российской истории: «Ни войны, ни мира, но теперь по молчаливому взаимному согласию». «На практике это означает непрекращающуюся напряженность, которая периодически может и будет давать рецидивы фронтальных столкновений, но в основном будет воплощаться в конфронтации на прочих уровнях с переменным составом задействованных сил и средств», – поясняет Лукьянов.

    Поэтому, по его мнению, итога переговоров в Исламабаде не будет ни в виде результата, ни в виде провала: «Все продолжат говорить о своем, так что даже предмет разговора установить доподлинно не получится – хоть с утечками, хоть без». При этом эксперт полагает, что возвращения к интенсивным боевым действиям в ближайшее время не произойдет: «Активная война, как до перемирия, тоже не возобновится – никто этого не хочет. Сейчас, во всяком случае».

    Переговоры между США и Ираном должны пройти в Исламабаде в субботу, 11 апреля. Для участия в них в столицу Пакистана вылетел вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ожидается, что к нему присоединятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Состав иранской делегации официально не назывался. По данным источников агентства Bloomberg, делегацию из Тегерана возглавят министр иностранных дел Аббас Аракчи и председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана на переговорах якобы «нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей». Иран отказывался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан. Однако, как стало известно СМИ, перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля.

    11 апреля 2026, 13:45 • Новости дня
    Россия вернула из украинского плена 175 военных

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия вернула домой 175 своих военнослужащих, ранее находившихся в плену на Украине, взамен российская сторона передала 175 военнопленных ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Обмен состоялся при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, которые, по данным Минобороны, оказали важные гуманитарные усилия, говорится в канале в мессенджере Max.

    «11 апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ», – говорится в сообщении Минобороны. Помимо этого, были освобождены семеро жителей Курской области, которые, как отмечается, незаконно удерживались киевским режимом.

    В настоящее время все возвращённые российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    6 марта из плена на территории Украины российской стороне передали 300 военнослужащих, взамен Россия передала 300 военнопленных ВСУ.

    Ранее Минобороны сообщало о возвращении 200 российских военнослужащих с подконтрольной Киеву территории. Самолеты с освобожденными сели в Подмосковье.

    11 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в США отверг перемирие с «Хезболлой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что во время их первого в истории телефонного разговора он заявил ливанскому коллеге, что Израиль не готов прекратить боевые действия против «Хезболлы», даже несмотря на переговоры с Ливаном.

    «В ходе состоявшейся сегодня в Вашингтоне беседы между послами Израиля и Ливана, а также послом США в Ливане и под эгидой Государственного департамента США, Израиль договорился начать официальные мирные переговоры в следующий вторник», – приводит заявление Лейтера Times of Israel (ToI).

    При этом Израиль отказался обсуждать прекращение огня с организацией «Хезболла», которая продолжает нападать на Израиль и является главным препятствием на пути к миру между двумя странами, говорится в заявлении.

    США призывают Израиль прекратить боевые действия против «Хезболлы» до первой в истории встречи представителей Иерусалима и Бейрута во вторник, 14 апреля.

    Ливан заявил, что прекращение огня должно быть предварительным условием этой встречи.

    Напомним, ранее портал Axios узнал о просьбах Ливана и США к Израилю «сделать паузу» в войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы» и согласился на переговоры с Ливаном под давлением США.

    11 апреля 2026, 19:26 • Новости дня
    Захарова назвала Джонсона «вернувшимся на место преступления злодеем»

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона «злодеем, вернувшимся на место преступления».

    Захарова резко высказалась о бывшем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне в своем Telegram-канале . Она назвала Джонсона «злодеем, вернувшимся на место преступления» после его визита на позиции украинских военных.

    Захарова написала: «Спасибо Борису Джонсону, который показал, как выглядят силы зла – лучше ни у кого не получилось бы. Вся мерзость и слякоть подлости, коварства и бесчестия в созданном им образе».

    Она обвинила Джонсона в очередном «пиаре» на костях.

    «Британские деньги, оружие и ненависть убили огромное количество людей», – добавила Захарова.

    Дипломат также напомнила, что Джонсон лично участвовал в процессе отмены переговоров и эскалации конфликта на Украине. По словам Захаровой, действия бывшего британского премьера способствовали продолжению кризиса и увеличению числа жертв.

    Ранее бывший премьер Британии Борис Джонсон посетил позиции Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

    В своих мемуарах Джонсон отверг обвинения в срыве мирных переговоров между Москвой и Киевом весной 2022 года.

    Позже экс-премьер Британии признал факт ведения Западом прокси-конфликта с Россией чужими руками.

    Главное
    При атаке БПЛА на заправку Льгова во время пасхального перемирия ранен ребенок
    Пентагон заявил о проходе двух эсминцев США через Ормузский пролив
    Лавров об утечке разговора с Сийярто: Подслушивать грешно
    Дмитриев заявил о планах Британии воевать с «западной цивилизацией»
    Ульянов оценил отказ Эстонии задерживать российские суда на Балтике
    Британия оценила роль украинских дронов в Ормузском проливе
    Умер актер сериала «Следствие ведут знатоки» Наумов

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Что значит американская лунная миссия для России

    В субботу человечество впервые за более чем 50 лет празднует успешное завершение пилотируемой миссии к Луне – американская экспедиция «Артемида» благополучно вернулась на Землю. Почему в этот раз американцы решили не высаживаться на спутник нашей планеты, с какими трудностями они в итоге столкнулись – и способна ли российская космонавтика совершить нечто подобное? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

