Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве В России за сутки зафиксировали 5,4 тыс. случаев коронавируса 2 августа 2020, 10:48 Текст: Алексей Дегтярев

В России за последние сутки зафиксировали 5 тыс. 427 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания. «За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 5427 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1565 (28,8%) без клинических проявлений», – цитирует РИА «Новости» сообщение штаба. При этом за сутки скончались 70 человек с подтвержденным COVID-19. Наименьший темп прироста случаев зафиксирован в Подмосковье, Северной Осетии, ЕАО. Прирост в 0,4% зарегистрировали в Тыве, Ивановской области, Ненецком автономном округе, Брянской области, Смоленской области, Марий Эл, Владимирской области. Всего за время пандемии в России зарегистрировали 850 тыс. 870 случаев. За прошлые сутки было зарегистрировано 5462 новых случая коронавируса и 95 летальных исходов. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек.

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