В Турции заявили о возможном обнаружении газовых месторождений в Черном море

Турецкое буровое судно «Фатих» могло обнаружить месторождения природного газа в Черном море, сообщают турецкие СМИ.

Геологоразведочные работы ведутся на участке «Дунай-1» вблизи пересечения морских границ Румынии и Болгарии с водами Турции, передает ТАСС.

«Хабер тюрк» сообщает, что судно могло обнаружить одно или два месторождения газа «хорошего качества» – на участке «Дунай-1» и у берегов Турции в районе города Кыркларели.

До этого судно «Барбарос Хайреттин Паша» обнаружило богатые запасы природного газа в западной части Черного моря.

Турецкие власти не подтверждали информацию телеканала официально, но глава государства Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 21 августа объявит «очень хорошую для страны новость, которая откроет новую эру для Турции».