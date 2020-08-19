Пашаев выдвинул новую версию смертельного ДТП с участием Ефремова

Джип актера Михаила Ефремова мог потерять управление из-за действия космического спутника на электронику автомобиля или работы смартфона, заявил адвокат артиста Эльман Пашаев со ссылкой на независимый отзыв на автотехническую экспертизу.

«Независимым остался вопрос работы электроники автомобиля Ефремова, в том числе – вопрос о том, могла ли она выйти из строя из-за воздействия космического спутника, работы смартфона или иного постороннего электронного оборудования. Известны случаи неконтролируемого ускорения автомобиля при нажатии на акселератор при воздействии указанных выше факторов», – прочитал фрагменты отзыва Пашаев, передает ТАСС.

Адвокат пояснил, что отзыв был сделан на экспертизу, которую провел специалист по заказу следствия. «Этот отзыв был сделан на основании адвокатского запроса в соответствии с законом», – уточнил защитник.

Ранее в среду сообщалось, что в Пресненском суде Москвы, где проходит процесс по делу Ефремова, объявили об эвакуации.

В ходе заседания первым свидетелем защиты выступал коллега Ефремова Никита Высоцкий, на заседании суда он назвал артиста «очень хорошим» человеком. Вторым свидетелем была актриса Актриса Татьяна Беркович.