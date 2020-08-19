Процесс по делу Ефремова прервали из-за эвакуации суда

В Пресненском суде Москвы, где проходит процесс по делу о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова, объявили об эвакуации.

«Из здания проводится срочная эвакуация. Всем покинуть здание суда», – сообщила система оповещения в ходе заседания, передает ТАСС.

Ефремова в среду привезли в Пресненский суд Москвы на машине ФССП в сопровождении пристава.

В ходе заседания первым свидетелем защиты выступал коллега Ефремова Никита Высоцкий, на заседании суда он назвал артиста «очень хорошим» человеком. Вторым свидетелем была актриса Актриса Татьяна Беркович.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.