Совет белорусской оппозиции озвучил свою цель

Координационный совет оппозиции Белоруссии намерен добиваться «новых честных выборов», заявила координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

«Один из ключевых моментов (избирательной) программы Светланы Тихановской – проведение новых честных выборов. Под этим подписываются абсолютно все. Насколько я знаю, Светлана продолжает на этом настаивать», – заявила Колесникова на брифинге оппозиции, передает РИА «Новости».

По ее словам, часть бюллетеней после выборов была уничтожена. «Пересчет голосов физически невозможен, поэтому мы настаиваем на новых честных выборах», – заявила Колесникова.

Доверенное лицо бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила, что сама политик не намерена возвращаться в республику.

«Светлана Тихановская не планировала приезжать в Белоруссию. И я очень надеюсь, уверена в том, что в ближайшее время она вернется в Белоруссию. И я уверена, что ей здесь сейчас ничего не угрожает, – скащаоа Ковалькова.

При этом представитель координационного совета отметила, что Тихановская якобы намерена вернуться в Белоруссию в ближайшее время.

Штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.

В ходе брифинга во вторник оппозиция заявила, что получала запрос по вопросу сотрудничества от «партнеров во внешнем мире».