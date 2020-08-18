МВД Белоруссии взяло ответственность «за все негативное» во время беспорядков

Министерство внутренних дел Белоруссии заявило, что берет на себя ответственность «за все то негативное», что пришлось испытать мирным гражданам за последнее время.

«Мы, милиционеры Белоруссии, обращаемся к жителям нашей страны! Мы разделяем ответственность за все то негативное, что во время последних событий пришлось испытать мирным гражданам. Мы приветствуем обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку», – цитирует заявление МВД РИА «Новости».

При этом ведомство не намерено присоединяться к протестующим и осуждать действующую в стране власть. Вместе с тем сотрудники МВД продолжат выполнять свой долг по охране правопорядка вне зависимости от политической ситуации, подчеркнули в министерстве.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, два человека погибли, один из них в Минске.

Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке для нанесения экономического ущерба властям страны.