Штаб Тихановской призвал белорусов к всеобщей забастовке

Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке для нанесения экономического ущерба властям страны.

По ее словам, для Лукашенко «понятен только язык силы и конкретного экономического ущерба», передает РИА «Новости».

«Значит, нам придется показать, что мы готовы нанести им его. Для того чтобы жить во дворцах, им нужны деньги. Чтобы свозить автобусами на провластные митинги людей, им нужны деньги. Мы должны показать им, что не будем больше оплачивать все это из своего кармана. Для этого мы начинаем забастовку», – сказала Мороз.

По ее словам, у многих могут возникнуть сомнения, в том числе, в связи с тем, что нужно оплачивать ранее взятые кредиты. «Не бойтесь. Нас не оставят в беде, в Белоруссии уже созданы фонды помощи. Белорусская диаспора также собирает средства по всему миру. Даже Илон Маск спрашивает, чем помочь», – сказала Мороз.

Ранее Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером Белоруссии.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Светлану Тихановскую поддержали 10,09%.

Позже Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании. Сразу после этого она внезапно выехала из Белоруссии в Литву, а в Сети с разницей в несколько часов появилось два обращения.

В первом она заявила, что приняла решение об отъезде самостоятельно, и назвала себя слабой женщиной. Во втором – призвала поддерживающих ее граждан республики не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон.

Затем штаб Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.