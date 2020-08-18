Литва задумалась о введении санкций против Минска без поддержки ЕС

Литва рассматривает вариант введения санкций в отношении должностных лиц Белоруссии, которые могут быть связаны со сложившейся ситуацией в республике на региональном уровне, если их не удастся утвердить на уровне Евросоюза, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

«Литовские дипломаты прилагают усилия к тому, чтобы эти санкции были применены на уровне ЕС. Если не удастся договориться на глобальном уровне, придется сделать второй шаг по сплочению [для введения санкций] ближайших союзников, соседних государств», – передает ТАСС слова главы правительства.

Он также отметил, что считает нужным применить персональные санкции к широкому кругу лиц.

«Это может быть сделано начиная с высшего руководителя до тех, кто фальсифицировал результаты выборов, давал указания и приказы по применению силы к протестующим», – добавил он.

На данный момент ожидается, что решение о санкциях будет принято в среду на внеочередном заседании Совета ЕС на уровне глав государств.

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывалиь бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Минздрав Белоруссии сообщал, что во время акций протеста пострадали более 150 человек, два человека погибли, один из них в Минске.

Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке для нанесения экономического ущерба властям страны.