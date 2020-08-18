Лукашенко наградил более 300 белорусских силовиков медалями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил большую группу представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу» трех степеней.

Указом Лукашенко, подписанным 13 августа, награждены более 300 человек. Среди награжденных медалью «За безупречную службу I степени» заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков, передает ТАСС.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД