Генсек ООН призвал власти Белоруссии «услышать обеспокоенности народа»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает белорусские власти услышать обеспокоенность граждан, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь считает, что обеспокоенности народа должны быть услышаны, а подавление протестов – это не решение. Сообщения о пытках и плохом обращении с людьми должны тщательно расследоваться», – передает его слова ТАСС.

Генсек также обратился с призывом к демонстрантам «сохранять мир в стране и решать противоречия через диалог».

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

В понедельник, 17 августа, Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Причем рабочие именно этого предприятия не собирались митинговать. В ходе визита глава белорусского государства пренебрежительно высказался о бастующих: «Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 человек погоду не делают».

На прошлой неделе рабочие Минского автомобильного завода (МАЗ) также вышли на забастовку. Кроме того, несколько сотен сотрудников завода БелАЗ приостановили работу и вышли к центральной проходной с требованием вывести из города ОМОН и предоставить результаты голосования по городу Жодино. Сотрудники Белорусского металлургического завода также объявили забастовку из-за несогласия с результатами выборов президента республики.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД