СК Белоруссии начал проверки по фактам угроз силовикам и членам избиркомов

Следственный комитет Белоруссии проводит проверки по фактам угроз и оскорблений в интернете в адрес силовиков и членов избирательных комиссий.

«В подразделения Следственного комитета поступают заявления и сообщения об оскорблениях и угрозах в адрес сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, членов избирательных комиссий в связи с осуществлением ими должностных и служебных обязанностей, а также иных граждан. Нередко угрозы поступают в адрес членов их семей, а в некоторых случаях запугиваются и подвергаются травле дети, что выходит за рамки морали и нравственности и является неприемлемым для современного общества», – говорится в сообщении СК республики в Telegram.

«По каждому такому факту проводятся проверки, устанавливаются и опрашиваются лица, причастные к противоправным действиям. По результатам проверок будет дана правовая оценка», – добавили в ведомстве.

В следственном комитете напомнили, что за оскорбления, угрозы применения насилия, а также собирание и распространение информации о частной жизни предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание за ряд подобных действий предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Лукашенко заявил, что выборы президента в Белоруссии прошли «по-цивильному».

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Лукашенко заявил, что если протестующие граждане Белоруссии выйдут на улицы, то власть это перетерпит, но если они пойдут «ломить» – ответит.

При этом президент заявлял, что сотрудников правоохранительных органов намерено провоцировали на жесткие действия, чтобы раскачать ситуацию.

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