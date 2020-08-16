Соратница Тихановской прибыла на митинг оппозиции в Минске

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова прибыла в воскресенье к стеле «Минск – город-герой», где проходит многотысячная акция протеста сторонников оппозиции.

«Это грандиозно! Белорусский народ – невероятный! Он демонстрирует, что по праву относится к числу европейских народов», – передает ТАСС ее слова.

На вопрос о том, что намерена далее предпринять оппозиция, с учетом, что президент страны Александр Лукашенко не намерен уходить в отставку, она ответила: «Он нам уже не оппонент».

Ранее сообщалось, что сторонники оппозиции направлялись группами по несколько десятков человек из микрорайнов Минска в центр города.

Кроме того, Лукашенко прокомментировал призывы оппозиции уйти в отставку, обратившись к участникам воскресного митинга в Минске. Он заявил, что если народ «загубит» его, то это будет «началом конца».

Он также заявил, что беспорядками в его стране управляют иностранные «кукловоды», которые хотят, чтобы ее западные границы проходили не под Брестом, а под Минском.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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