Сторонники оппозиции вышли из микрорайонов Минска по направлению к центру города

Сторонники оппозиции направляются группами по несколько десятков человек из микрорайнов Минска в центр города, где запланирована акция протеста.

Группы людей с традиционными для оппозиции бело-красно-белыми флагами и плакатами в поддержку повторных выборов и освобождения арестованных движутся с восточных окраин белорусской столицы по проспекту Независимости. Они идут по тротуару, не мешая движению. Некоторые протестующие идут на несанкционированную акцию целыми семьями, в том числе с малолетними детьми, передает РИА «Новости».

На ваш взгляд Кому вы симпатизируете больше в политическом противостоянии в Белоруссии? Лукашенко

Протестующим



Уточняется также, что возле крупного торгового центра на проспекте Независимости собирается группа протестующих, люди покупают белые и красные воздушные шары, ленты, цветы.

Напомним, во время митинга в Минске в поддержку действующего президента, Александр Лукашенко отметил, что он не является сторонником уличных акций, но сейчас вынужден был позвать людей на помощь. Он также добавил, что если согласится провести повторные выборы, Белоруссия «погибнет как государство».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавляются силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

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