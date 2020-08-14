Директор центра Гамалеи отреагировал на опрос о готовности медиков сделать прививку от коронавируса

Опрос сервиса «Справочник врача», который показал, что около половины медиков не готовы поставить себе прививку от коронавируса, созданную центром Гамалеи, вероятно, является инструментом для борьбы за рынок сбыта вакцины, считает директор центра Александр Гинцбург.

«Нужно посмотреть, кто инвестор этого проекта (который проводил опрос). Здесь появляется четко выстроенная цепочка - жесточайшая борьба за рынки сбыта, в любой форме», – передает РИА «Новости» слова Гинцбурга.

Он отметил, что к вакцинации нужно подходить с научной точки зрения, а не с обывательской. Есть две возможности получить иммунитет – переболеть или провакцинироваться. При этом если болезнь протекала в легкой форме, иммунитет не вырабатывается.

По его словам, при тяжелой форме течения коронавируса вероятность летального исхода вполне реальна и в 10 раз выше, чем при гриппе, а те, кто выздоравливают, часто страдают неврологическими поражениями.

«Эту информацию надо доводить до участников опроса и только после этого спрашивать отношение к вакцинации... Люди, по всей видимости, недостаточно информированы о возможных последствиях», – подчеркнул Гинцбург.

Тем временем замминистра здравоохранения Олег Салагай заявил, что Минздрав с вниманием относится к любой информации, поступающей от медиков.

«Министерство с вниманием относится к любой информации, поступающей от наших коллег-медиков. Эта информация также не станет исключением», – заверил Салагай.

Он отметил, что вакцине от коронавируса еще предстоит заслужить доверие, это обычная практика, дискуссии по некоторым лекарствам в профессиональной среде ведутся годами.

«Но доверие не нужно путать с объективной оценкой эффективности и безопасности. А результаты такой оценки на сегодня позволяют экспертам сделать вывод о возможности применения вакцины», – подчеркнул Салагай.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что стоит за критикой Запада российской вакцины от коронавируса.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД