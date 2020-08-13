Фурсенко объяснил смысл создания правкомиссии по русскому языку

Эксперты определят, какие нормы русского языка – однодневки, а какие останутся, заявил помощник президента России Андрей Фурсенко, комментируя создание правительственной комиссии по русскому языку.

«Англицизмам и нормам молодежного языка в каком-то смысле все равно, войдут ли они в новый перечень норм (русского языка) или нет. Они уже есть. Но задача специалистов – оценить, какие нормы имеют будущее, а какие будут однодневками», – передает РИА «Новости» слова Фурсенко.

По его словам, в русском языке, как и в футболе, разбираются все, но для перемен нужно мнение экспертов.

«Язык – это, конечно, не футбол, но тут тоже есть разное количество мнений. Все знают, как с ним надо разбираться. Но я думаю, что все-таки понимание будет достигнуто», – сказал Фурсенко.

В марте по итогам заседания Совета по русскому языку Владимир Путин дал ряд поручений, в частности, потребовав утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

В июле сообщалось, что чиновников могут обязать соблюдать нормы русского языка.

6 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании правкомиссии по русскому языку, ее возглавит министр просвещения России Сергей Кравцов. Комиссия разработает требования к составлению словарей, порядок проведения экспертизы справочников.