Путин дал ряд поручений по русскому языку

По итогам заседания Совета по русскому языку президент России Владимир Путин дал ряд поручений, в частности, потребовав утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

«Правительству Российской Федерации издать нормативный правовой акт, предусматривающий утверждение правительством Российской Федерации норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации», – говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Также поручено создать межведомственную комиссию по русскому языку при правительстве, которая займется проведением экспертизы грамматик, словарей и справочников, а также правил русской орфографии и пунктуации.

Срок исполнения – до 15 июня 2020 года.

Кроме того, Путин поручил правительству подготовить проект закона о контроле за грамотностью чиновников.

«Правительству … разработать совместно с администрацией президента и внести в Государственную Думу проект федерального закона…, предусматривающего совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации на всей территории страны, осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным», – говорится в перечне поручений.

Срок исполнения поручения – до 15 сентября этого года.

Также правительству поручено совместно с Советом при президенте по русскому языку и с привлечением совета при по межнациональным отношениям представить предложения по разработке концепции государственной языковой политики и по созданию системы мониторинга реализации закона «О языках народов Российской Федерации».

Срок исполнения этого поручения – до 15 августа.

Кроме того, поручено утвердить перечень словарей русского языка, включая толковый словарь государственного языка России. Доклад по поручению – до 15 июня 2020 года, и далее – раз в полгода.

На прошлой неделе Путин заявил, что русский язык могут обозначить в Конституции как язык государствообразующего народа, но при этом основной закон страны должен гарантировать сохранение этнокультурного и языкового разнообразия.