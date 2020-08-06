Мишустин объявил о создании правкомиссии по русскому языку

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о создании правительственной комиссии по русскому языку, которая проведет экспертизу правил орфографии и пунктуации.

Мишустин сказал на заседании кабинета министров, что «одним из важнейших вопросов сегодняшней повестки является создание правительственной комиссии по русскому языку», передает ТАСС.

Он напомнил, что такое поручение ранее давал президент Владимир Путин.

«Наша задача – сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, для этого необходимо сформировать целостную языковую политику, решением этого вопроса и станет заниматься правительственная комиссия», – указал премьер.

По его словам, «прежде всего, будет разработана концепция государственной языковой политики, а также определены единые требования к созданию словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка».

Также «необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации».

В марте по итогам заседания Совета по русскому языку Владимир Путин дал ряд поручений, в частности, потребовав утвердить нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного.

В июле сообщалось, что чиновников могут обязать соблюдать нормы русского языка.