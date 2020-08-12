Лукашенко назвал протестующих людьми с «криминальным прошлым» и «безработными»

Белорусский лидер Александр Лукашенко начал совещание по вопросам защиты конституционного строя. Он заявил, что на протесты выходят безработные и люди с криминальным прошлым.

«Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он отметил, что все, кто стремится, должны иметь работу и заработную плату.

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Протестующим



«Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй, дядя, по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает», – добавил белорусский лидер.

Он предупредил, что «обуржуазившиеся» граждане могут предоставлять поддельные справки о трудоустройстве. «Все должно быть честно и порядочно», – подчеркнул президент Белоруссии.

В воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09%. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах, и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

С вечера воскресенья в Белоруссии продолжаются несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применяет против протестующих слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Те, в свою очередь, забрасывают бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Лукашенко, комментируя прошедшие в Минске акции протеста, выразил мнение, что к ним причастны люди из России, с Украины, из Польши и Чехии.

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