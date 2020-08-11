ФСБ задержала готовившего теракт жителя Башкирии

В башкирском городе Нефтекамск задержали местного жителя по подозрению в подготовке теракта, по данным регионального УФСБ, он намеревался поджечь местную администрацию для «инспирирования протестной активности».

«Сотрудниками УФСБ вскрыты намерения жителя города Нефтекамска совершить террористический акта путем поджога здания администрации городского округа при помощи самодельного зажигательного устройства», – цитирует РИА «Новости» сообщение спецслужбы.

Мужчина намеревался с помощью поджога дестабилизировать деятельность органов государственной власти и инспирировать протестную активность «против действующего конституционного строя». Также подозреваемый открыто вел агитацию в интернете.

Подозреваемого задержали в ходе подготовки к преступлению. В отношении него возбудили уголовные дела по статьям «Теракт» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

Подозреваемый дал показания, у него изъяли гаджеты, на которых содержится «информация о подготовке к террористическому акту», и видеозаписи изготовления и испытаний зажигательных смесей.

Ранее во вторник полиция изъяла в квартире у жителя Москвы более 50 единиц оружия и около 6 тыс. патронов.