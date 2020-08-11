Погребинский: Силовой ресурс Лукашенко не бесконечен

«Причиной усугубления ситуации на Украине стало предательство части элиты и неподчинение силовых структур президенту. У Лукашенко ситуация обратная, но его силовой ресурс не бесконечен», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, говоря о сходстве и различии протестов на Украине и в Белоруссии.

«Ситуация в Минске и Майдан в Киеве, который я лично наблюдал, похожи. Но при этом имеют немало различий», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«На Украине в 2013-2014 годах захватили главную площадь, и власть не решилась сразу применять силу. Майдан обживался, рос, усиливался, привлекал к себе самых разных людей. В Белоруссии пока нет ничего похожего. Лукашенко сразу начал действовать. Это очень сильно меняет картину протеста, который переходит в формат партизанщины», – добавил Погребинский.

Причиной усугубления ситуации на Украине стало предательство части элиты и неподчинение силовых структур президенту, считает политолог. Минск же придерживается максимально жесткой позиции, которую эффективно реализуют силовые структуры. «При этом силовой ресурс Лукашенко не бесконечен. Если количество участников протеста увеличится хотя бы в полтора раза, разогнать их будет попросту некем», – полагает эксперт.

«Кроме того, в ситуации на Украине Вашингтон не размышлял ни одного дня. США участвовали в создании самых благоприятных условий для победы Майдана. В Минске, насколько я могу судить, такого нет. Есть пропагандистские усилия, но одного центра управления процессами нет», – добавил политолог.

«И еще один момент. Перед Майданом у Януковича рейтинг был около 25% – это самый высокий показатель среди политиков на тот момент. Сейчас же на стороне Лукашенко большая часть населения Белоруссии. Возможно, даже большинство. Потому дальше все будет зависеть от размера силового ресурса, который находится в распоряжении Лукашенко», – заключил Погребинский.

Напомним, в воскресенье в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Явка составила 84,17%.

При этом Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах главы республики, а также подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

После закрытия избирательных участков в центре Минска начались столкновения с ОМОНом. К утру понедельника белорусские правоохранители жестко вытеснили протестующих из центра белорусской столицы, активно применяя светошумовые гранаты и перцовый газ.

В понедельник вечером в Минске и других белорусских городах возобновились протесты и задержания граждан. В белорусской столице силовики перекрыли дороги, выставили оцепление улиц, в центр города стянули спецтранспорт. Для разгона сторонников оппозиции применили спецсредства. Протестующие в свою очередь забросали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова». Погиб один человек.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что это только начало противостояния.

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