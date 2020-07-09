Собянин заявил о преодолении основных проблем с коронавирусом в Москве

Москве удалось преодолеть основные проблемы, которые касаются вспышки коронавируса, есть все шансы восстановить городскую экономику даже в пострадавших отраслях, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Конечно, огромным испытанием для нас была пандемия, которая, на самом деле, еще продолжается, но основные проблемы, (...) я надеюсь, мы преодолели», – цитирует РИА «Новости» Собянина.

«Сегодня можно констатировать, что торговля, услуги, кассовые обороты малого и среднего бизнеса, общепит вышли на уровень 2019 года. После того, как были сняты ограничения, когда стало возможно работать промышленности, строительству, торговли, общепиту, динамика восстановления этих оборотов достаточно высокая. Она выше, чем мы ожидали, чем ожидали эксперты. Это говорит о том, что у нас есть все шансы восстановить городскую экономику даже в пострадавших отраслях», –сказал Собянин.

Однако градоначальник отметил, что на многих предприятиях процесс восстановления идет очень сложно.

«Какие задачи мы видим на ближайшее время – это восстановить, насколько это возможно, несмотря на серьезное падение бюджета, основные инвестиционные проекты, связанные с инфраструктурой, для того, чтобы поддерживать вложения частных компаний, частных инвестиций», – отметил мэр.

Он считает, что возможно сохранить тот инвестиционный потенциал, который был накоплен в предыдущие годы, что может стать станет основой движения вперед.

Ранее Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве. На фоне улучшения ситуации с коронавирусом в столице возобновляют работы театры, кино, детские развлекательные центры и образовательные учреждения. Также с 13 июля отменяется обязательное ношение защитных масок на улицах.

В четверг сообщалось, что в Москве выявили минимальное с апреля число заразившихся коронавирусом за сутки.

Напомним, с 23 июня в российской столице открылись рестораны, кафе, фитнес-клубы, бассейны и ФОКи. Были отменены ограничения на работу библиотек и детских садов, в обычный режим работы вернулись учреждения соцзащиты населения.

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