Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве

Москва возвращается к нормальной жизни, на фоне улучшения ситуации с коронавирусом снимаются некоторые ограничения, возобновляют работы театры, кино, детские развлекательные центры и образовательные учреждения, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В сообщении на сайте мэра Москвы указывается, что «новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло», коронавирус «продолжает отступать».

Так, «по сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раза. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза».

«Только за прошедшую неделю (29 июня – 5 июля) среднее количество выявленных случаев заражения снизилось еще на 20% – с 834 до 670 случаев ежедневно (по сравнению с неделей 22-28 июня). Продолжает уменьшаться количество ковидных пневмоний – на 17,3%, с 334 до 276 в среднем в день. В воскресенье, 5 июля 2020 года – впервые за многие недели – было диагностировано меньше 100 случаев пневмонии», – говорится в тексте.

В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России была увеличена доля госпитализаций пациентов с более легким течением болезни, однако «количество новых госпитализаций продолжает снижаться – на 4% по сравнению с неделей 22-28 июня».

«Благодаря снижению заболеваемости, мы смогли вернуть в систему плановой медицинской помощи 15 тыс. коек, ранее использованных для борьбы с COVID-19, в том числе три тысячи «коронавирусных» коек были свернуты за последнюю неделю», – отмечается в сообщении Сергея Собянина.

«Принимая во внимание эти позитивные тенденции, и с учетом рекомендаций санитарных врачей я принял решение продолжить отмену ограничений, прежде всего в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению», – заявил мэр.

Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений: «Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте – остается за Минобрнауки России и администрациями вузов».

Кроме того, «отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых».

Также к обычному режиму возвращаются общеобразовательные школы и колледжи: «До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируем начать, как обычно, в День знаний 1 сентября».

Вместе с тем снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа, возобновляют работу секции и кружки, дискотеки, «но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок».

При этом «по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования». По той же причине «пока невозможно проведение публичных мероприятий».

Открываются детские лагеря и детские развле­кательные центры.

Также снимаются все ограничения в сфере предпри­нимательства, предоставления услуг населе­нию и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.

«Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотруд­ников в офисы», – отмечается в сообщении.

С 1 августа в российской столице разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более трех тысяч посадочных мест и с условием заполнения зрите­льного зала не более чем на 50%. Число зрителей спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

Также возобновляют свою работу кружки и секции программы «Московское долголетие», но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.

«При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах. Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования», – подчеркивается в тексте.

Указывается также, что при ухудшении эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов может быть перенесено на более поздний срок.

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