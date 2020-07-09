В Москве выявили минимальное с апреля число заразившихся коронавирусом за сутки

Новые 568 случаев заражения коронавирусом выявлены в Москве за сутки – это число выявленных случаев заражений стало минимальным с 5 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Суточный прирост в городе оказался на уровне 0,25% – это наименьший результат среди всех регионов России, передает ТАСС.

Кроме того, число выписанных за сутки в стране пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8805 – это больше 68% от общего числа случаев коронавируса в России. Всего в стране к настоящему моменту завершили лечение уже 481 316 человек.

По выздоровлению за сутки выписаны 372 пациента в Московской области, 318 – в Красноярском крае, 316 – в Нижегородской области, 251 – в Воронежской области, 238 – в Иркутской области и 238 – в Ханты-Мансийском АО.

Согласно данным штаба, общее число умерших составляет 1,5% от всех заразившихся в России.

За минувшие сутки в России выявлено 6509 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 707 тыс. случаев заболевания.