В России подтвердили 6,5 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 6509 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 707 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 6509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 27,3% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 568, Подмосковье – 292, Свердловской области – 276.

Всего в стране выявлен 707 301 вирус-положительный пациент в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 481 316 человек, из них 8805 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 176 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 10 843 человека.

Накануне, 8 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 6562. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 53.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.