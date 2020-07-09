Путин анонсировал совещание по нацпроектам

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время намерен обсудить с правительством ход выполнения национальных проектов.

«Что касается нацпроектов, то мы в ближайшее время с коллегами из правительства будем это обсуждать», – заявил президент в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, передает ТАСС.

Таким образом глава государства прокомментировал предложение главы Забайкальского края Александра Осипова по возможности увеличения финансирования нацпроекта поддержки предпринимателей.

Губернатор объяснил, что субъекты научились выстраивать технологические цепочки, ускоряющие рост приоритетных для них отраслей экономики, при этом потенциал роста упирается в объем средств, которые власти могут предоставить предпринимателям на льготных условиях.

«Может быть рассмотреть возможность, тем более нам надо преодолевать экономические последствия COVID, существенно увеличить финансирование национального проекта, понимая при этом, что средства выделяемые, они предоставляются предпринимателям на возвратной основе, то есть мы их не теряем, они остаются у нас в обороте», – предложил Осипов.

Он уточнил, что в 2019 году порядка 500 млн рублей было выделено по линии Минэкономразвития. Эти средства помогли в создании рабочих мест и наращивании экономики.

В четверг Путин в ходе встречи с главой ЦИК Эллой Памфиловой поблагодарил ее за организацию работы голосования по поправкам к Конституции России. Он отметил высокий уровень качества проведения голосования, обеспечение демократических процедур.