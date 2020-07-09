ЕС заступился за задержанных в Крыму исламистов-«украинцев»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал освободить подозреваемых в причастности к запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», которых ФСБ задержала в Крыму.

Боррель заявил, что ЕС считает их задержание «политически мотивированным» и «незаконным», не признает «применение российского законодательства в Крыму и городе Севастополь», передает РИА «Новости».

ЕС рассчитывает на «немедленное освобождение всех незаконно задержанных украинцев» и призывает гарантировать международные стандарты прав человека в регионе.

Во вторник ФСБ задержала семь исламистов из запрещенной в России «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», они занимались в регионе пропагандой и вербовкой.