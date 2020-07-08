Суд арестовал четверых из семи задержанных в Крыму исламистов

В Симферополе арестованы четверо из семи подозреваемых в причастности к запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», сообщил Киевский райсуд города.

«Проверив представленные материалы и заслушав участников процесса, суд постановил избрать в отношении М., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК , меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 2 сентября 2020 года», – цитирует ТАСС сообщение суда.

Такие же решения вынесены в отношении двух других фигурантов дела, еще одного арестовали до 1 сентября.

Во вторник ФСБ задержала семь исламистов из «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», они занимались в регионе пропагандой и вербовкой.