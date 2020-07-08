США заявили о «злоупотреблении» Россией и Китаем правом вето в ООН

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и США в «злоупотреблении» правом вето в СБ ООН после того, как страны заблокировали сирийскую резолюцию.

«Россия и КНР в очередной раз наложили вето на действия в СБ ООН, которые позволили бы сохранить гуманитарный доступ к находящимся в безнадежном положении сирийцам. За последние несколько месяцев Россия и КНР неоднократно злоупотребляли своим правом вето в СБ с целью поддержать стратегию режима [сирийского президента Башара] Асада, нацеленную на то, чтобы заморить голодом собственный народ», – цитирует ТАСС Помпео.

Он пояснил, что Москва и Пекин планируют таким образом получить выгоды от партнерских отношений с режимом Асада.

«Наша задача как ответственного государства мира повысить эту цену, задокументировать последствия этих решений для людей и использовать этот пример для того, чтобы напомнить миру о том, за что выступают эти два режима», – добавил госсекретарь.

Напомним, Россия и Китай заблокировали проект резолюции СБ ООН по продлению поставок гумпомощи Сирии напрямую через границу с Турцией.

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва «представит свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним».

В декабре Россия наложила вето на предложенную Западом резолюцию СБ ООН по Сирии, предполагавшую оставить три трансграничных перехода. Позднее в СБ ООН заблокировали проект резолюции России о помощи Сирии.