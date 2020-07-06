Бывшего украинского футболиста арестовали в Москве по делу о шпионаже

Сотрудники ФСБ России установили причастность бывшего украинского футболиста Василия Василенко к шпионажу в пользу Украины, обвиняемый арестован в Москве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Сотрудники ФСБ России при участии российских правоохранительных органов установили причастность гражданина Украины Василенко Василия Ивановича к совершению преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Ему предъявлено обвинение, он содержится в одном из столичных СИЗО», – сообщил источник ТАСС.

Василенко был арестован в Москве еще в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов»). Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж. Об аресте украинца стало известно только сейчас, так как он не обжаловал ни одно из постановлений о продлении ареста, как и сам факт ареста. Следствие ведет управление ФСБ по Москве.

В свою очередь в Мещанском суде Москвы уточнили, что 19 июня срок ареста Василенко постановлением районного суда был продлен до 24 сентября. Детали уголовного дела в отношении подследственного содержат гриф «секретно». Согласно санкции статьи о шпионаже, Василенко грозит до 20 лет лишения свободы.

Василенко с 1992 по 2001 год играл защитником в украинских футбольных командах «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск). Как следует из материалов дела, обвиняемый родился в 1967 году и является гражданином Украины.

Напомним, в июне Севастопольский городской суд признал уроженца Севастополя Евгения Янко виновным в шпионаже в пользу Украины и приговорил к 10 годам колонии.

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