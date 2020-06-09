Уроженца Севастополя приговорили за шпионаж в пользу Украины

Севастопольский городской суд признал уроженца Севастополя Евгения Янко виновным в шпионаже в пользу Украины и приговорил к 10 годам колонии, сообщил источник в спецслужбах.

По его словам, осужденный передавал украинским спецслужбам информацию о российской армии, передает ТАСС.

Янко признали виновным по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), отбывать наказание он будет в колонии строгого режима в течение 10 лет.

Ранее ФСБ задержала в Крыму украинских разведчиков, которые пытались организовать теракты, похитить сведения, содержащие гостайну, и завербовать россиян.