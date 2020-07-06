Названы сроки возможного возобновления строительства «Северного потока – 2»

Строительство газопровода «Северный поток – 2» не получится возобновить до 3 августа, когда истечет срок обжалования обновленного разрешения Дании, сообщило энергетическое агентство страны (DEA).

«Любая заинтересованная в решении сторона может подать апелляцию... Обращения должны быть представлены в Энергетический совет по жалобам в течение четырех недель с момента публичного оглашения решения, то есть до 3 августа.. Разрешение (на строительство) не может быть использовано до истечения срока подачи апелляции», – отмечает DEA, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник Датское энергетическое агентство выдало оператору проекта «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве газопровода.

Перед этим немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что возможные санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» «не соответствуют пониманию права», которое есть в Германии.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что санкции США против «Северного потока – 2» подрывают транснациональное партнерство и призвал использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать «особо ядовитые зубы» из нового санкционного законопроекта.

Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».