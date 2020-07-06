Дания разрешила использовать новые суда для строительства «Северного потока – 2»

Датское энергетическое агентство выдало оператору проекта «Северный поток – 2» – компании Nord Stream 2 AG – разрешение на использование судов с якорным позиционированием при строительстве газопровода.

«Датское энергетическое агентство приняло решение, что Nord Stream 2 AG может также использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при укладке трубопровода «Северный поток – 2», – отмечено в сообщении агентства, передает ТАСС.

Суда могут работать на незаконченном участке газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм.

В середине июня оператор проекта «Северный поток – 2» компания Nord Stream 2 AG подала властям Дании запрос на внесение к уже полученному разрешению на строительство поправки, которая предполагает использование судов с якорным позиционированием. Аналогичная технология уже применялась в ходе строительства датского участка «Северного потока» и при строительстве участка «Северного потока – 2» в водах Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое судно будет достраивать «Северный поток – 2».

Тем временем немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что возможные санкции Вашингтона против газопровода «Северный поток – 2» «не соответствуют пониманию права», которое есть в Германии.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что санкции США против «Северного потока – 2» подрывают транснациональное партнерство и призвал использовать парламентскую дискуссию, чтобы вырвать «особо ядовитые зубы» из нового санкционного законопроекта.

Германия также заявила, что готовит на уровне всего Евросоюза ответные меры, если США введут новые санкции против «Северного потока – 2».