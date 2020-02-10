Какое судно будет достраивать «Северный поток – 2»?

Пока до конца не понятно. И у подобной неясности есть свои причины.

Краново-монтажное трубоукладочное судно «Академик Черский» покинуло порт Находки и отправилось в Сингапур. Зачем, почему – пока никто не сообщает. Между тем, эта новость заставила СМИ выдвинуть свои версии, поскольку «Черский» – пока что единственное российское судно, способное закончить строительство «Северного потока – 2».

Российско-европейский газопровод снова находится в подвешенном состоянии. Достроить осталось примерно по 80 км каждой нити, и весь этот отрезок лежит в датских водах. Да, в октябре 2019-го Дания дала разрешение на строительство, но в нем был пункт о наличии на судах-трубоукладчиках систем динамического позиционирования (ДП).

В России есть три судна, в теории способных доделать «Северный поток – 2» – «Черский» и две трубоукладочных баржи, «Фортуна» и «Дефендер». Системы динамического позиционирования есть только на «Черском». Подобные технологии позволяют кораблю строго придерживаться намеченной траектории, несмотря на внешние влияния – ветер, течение, сильные волны.

Датчане опасаются, что суда без ДП, с обычным якорным позиционированием, представляют опасность – дело в том, что по окончании Второй мировой союзники не нашли ничего лучше, чем затопить в Балтийском море десятки тысяч немецких боеприпасов с химикатами, в том числе бочки с лучевым газом ипритом. Немалая их часть лежит на дне рядом с островом Борнхольм, который предстоит обогнуть «Потоку». Оболочка этих снарядов и так постепенно разлагается, что добавляет европейцам головных болей, а если «ускорить» процесс с помощью якоря трубоукладочной баржи, и вовсе может произойти экологическая катастрофа.

Оператор газопровода в январе 2020 года предложил датчанам разрешить вариант с буксирами, оборудованными системами ДП – они могли бы вести за собой «Фортуну» или «Дефендер» строго по необходимой траектории, но местные энергетики пока ответа не дали. Он ожидается в марте. Если скажут «нет», то останется только «Черский», которому плыть до места строительства около двух месяцев.

Что представляет собой «Академик Черский»

«Черский» – или Jascon 18, как он назывался раньше – это краново-монтажное трубоукладочное судно, предназначенное для работ по созданию и обустройству морских платформ по разработке нефти и газа. Также его можно использовать для прокладки трубопроводов – непосредственно от месторождений до береговой приемной инфраструктуры.

Заложили Jascon 18 по заказу нигерийско-голландской компании Sea Trucks Group Ltd в Китае в 2007 году. Основные интересы Sea Trucks были сосредоточены в районе западного побережья Африки, там первоначально и планировалось использовать судно. К 2010-му корпус судна был готов – его построили на судостроительном заводе в Наньтуне. Еще через год его переправили на судостроительный завод Kwong Soon в Сингапуре. Там планировалось оснастить судно необходимой техникой и окончательно спустить на воду к концу 2012 года.

Однако у Sea Trucks возникли финансовые сложности, и последний транш за оборудование корабля – 130 миллионов долларов – компания перевела лишь в сентябре 2014 года. А уже полгода спустя, в марте 2015-го, у судна сменился владелец, под надзором которого к октябрю судно достроили. Вероятно, это была близкая к Газпрому компания Межрегионтрубопроводстрой (МРТС), специализирующаяся на строительстве в том числе магистральных трубопроводов. По крайней мере известно, что накануне сделки МРТС взяла в «Газпромбанке» кредит на 1 млрд долларов под поручительство Газпрома. К лету 2016-го Jascon 18 перешел «Газпром Флоту», став единственным трубоукладчиком компании. Тогда же он сменил имя на «Академик Черский» в честь Николая Черского, советского ученого, специализировавшегося на нефтегазодобыче.

В Газпроме с самого начала не скрывали цели покупки. «Черского» приобрели в первую очередь для того, чтобы минимизировать санкционные риски со стороны США при разработке и обслуживании Южно-Киринского нефтегазового месторождения, одного из крупнейших для компании.

«Газпром построил судно для ведения трубоукладочных работ и работ на шельфе. Есть теперь такая возможность у Газпрома, – говорил тогда «Интерфаксу» зампред правления Газпрома Виталий Маркелов. – В планах использовать его на Южно-Киринском блоке Охотского моря в ближайшее время. Оно может быть использовано не только как укладочное судно, но и как кран для монтажа тяжелых конструкций».

Южно-Киринское месторождение, равно как и весь проект «Сахалин-3», жизненно важны как для российского Дальнего Востока, так и для судьбы «Силы Сибири-3» – газопровода в Китай. С 2015 года месторождение идет отдельной позицией в санкционном списке США, поэтому вероятно, что, если у Газпрома будет возможность не отпускать «Черского» в Балтику, компания постарается ей воспользоваться. В том числе отсюда и все попытки Nord Stream 2 добавить к «Фортуне» и «Дефендеру» по буксиру.

Сейчас «Академик» едва ли не единолично занимается подводным обустройством месторождения, в 2019 году был его первый сезон там. Вот как описаны задачи и функции судна в корпоративной газете «Газпром Флота» от октября 2019-го: «В навигационный период 2019 судно «Академик Черский» выполнило комплекс работ по текущему ремонту оборудования подводного добычного комплекса Киринского ГКМ, в том числе по замене штуцерного модуля, регулятора подачи ингибитора коррозии (CITV) на фонтанной арматуре скважины № Р6, замене подводного модуля управления (SCM) на манифольде, проверке работоспособности оборудования после установки. На Южно-Киринском месторождении судно выполнило работы по восстановлению проектного положения противотраловой защитной конструкции фонтанной арматуры скважины № СК1».

При этом в статье отдельно замечено, что пока судно не выполняет своего прямого предназначения. Как считают аналитики, это означает, что как трубоукладчик «Черский» пока работать не может – на борту не хватает сварочных постов, которые бы могли соединять трубы.

В январе «Газпром Флот» объявил тендер на дооснащение корабля сварочным оборудованием почти на 900 млн рублей. Закрыт он был 7 февраля, так что возможно, что «Черский» отправился в Сингапур, где его как раз и построили, за сварочными постами. А вот пригодятся ли они в Балтике – вопрос открытый.

Что касается характеристик судна, они, конечно, уступают тем, которыми обладали швейцарские Pioneering Spirit и Solitaire, укладывавшие «Поток» ранее, однако и многие функции этих судов отличаются. Что касается труб, «Черский» в перспективе должен уметь работать с трубами диаметром от 6 до 60 дюймов, и в Балтике проблем с этим быть не должно: у «Северного потока – 2» – 48 дюймов. Но вот скорость укладки, уверены эксперты, явно будет ниже – до 1,5 км в день против 5 у Pioneering Spirit. Это означает около трех месяцев работ – без учета пути к месту стройки.

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