Путин дал ряд поручений после встречи с экологами и зоозащитниками

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам прошедшей 5 июня встречи с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных.

В частности, Путин поручил до 1 сентября оценить вред окружающей среде, причиненный из-за разлива дизельного топлива в Норильске. «Росприроднадзору... обеспечить проведение оценки вреда окружающей среде, причиненного в результате чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива в Норильске Красноярского края», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 сентября, ответственная за исполнение – глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Также Путин поручил до 1 сентября проанализировать состояние всех объектов, от которых может быть причинен вред экологии из-за разлива нефти, сообщается на сайте Кремля. «Росприроднадзору: проанализировать состояние расположенных на территории РФ и оказывающих негативное воздействие на окружающую среду объектов, в результате деятельности которых может быть причинен вред окружающей среде, связанный с разливом нефти, нефтепродуктов и поступлением в окружающую среду иных загрязняющих веществ, а также при необходимости провести соответствующие мероприятия (прежде всего в Арктической зоне РФ), в том числе с привлечением МЧС России и правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Доклад Росприроднадзор предоставит до 1 сентября.

Кроме того, президент поручил Минпросвещения представить предложения по совершенствованию экологического образования. «Минпросвещения России представить предложения по совершенствованию экологического образования в рамках реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ, в том числе в части, касающейся улучшения условий для их реализации», – говорится в перечне поручений.

Срок выполнения – 1 сентября, ответственный за исполнение поручения - министр просвещения Сергей Кравцов.

Одновременно Путин поручил Генпрокуратуре и МВД проверить все факты нарушения законов об обращении с животными, о которых говорилось на встрече с волонтерами. «Генеральной прокуратуре Российской Федерации совместно с МВД России провести проверку всех фактов нарушения законодательства в области обращения с животными, о которых говорилось во время встречи президента РФ с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных», – говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 сентября, ответственные за исполнение – генпрокурор Игорь Краснов и глава МВД России Владимир Колокольцев.

Также Путин поручил до 1 ноября определить меры господдержки приютов для животных, оказавшихся в сложной финансовой ситуации из-за COVID-19.

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