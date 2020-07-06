Главком ВМС Украины объяснил нежелание Киева достраивать «убийцу авианосцев»

Командующий украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил в интервью изданию «Думская», что отказ Киева от достройки крейсера «Украина» связан с отсутствием авианосных соединений у России.

«По крейсеру «Украина» принято решение, что он не будет входить в состав Военно-морских сил – это океанский корабль старого советского проекта. Все системы вооружения, которые на нем стояли, - они все российского производства. Сам крейсер – это большая мишень, и не более того», – приводит слова Неижпапа РИА «Новости».

Он указал, что для выхода такого корабля в море необходимо соответствующее обеспечение. Кроме того, по словам контр-адмирала, крейсер был задуман как «убийца авианосцев», а его задачей ставилось уничтожение авианосных ударных групп Соединенных Штатов.

«У нас таких задач нет, поэтому использовать его по назначению мы не сможем. Нам надо уничтожать российские корабли, а у них таких авианосцев пока еще нет... Поэтому «убийцы авианосцев» Украине не нужны», – заявил главком.

Строительство четвертого крейсера проекта 1164 «Атлант» под названием «Адмирал флота Советского Союза Лобов» началось в 1984 году. Через шесть лет корабль спустили на воду в состоянии 75-процентной готовности, а в 1993-м он перешел в собственность Украины и получил нынешнее название.

В 1996 году достройку крейсера приостановили из-за отсутствия финансирования. Последующие попытки достроить его ни к чему не привели, и в конце 2017 года украинское Минобороны заявило, что ВМС не нуждаются в таком корабле.

Ранее Неижпапа заявил, что военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.

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