Взрыв произошел на АЗС на Кубани

Опубликована видеозапись пожара на АЗС в Краснодарском крае, где произошел взрыв, сообщают СМИ.

Видео опубликовано РЕН ТВ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кубани, в станице Васюринской Динского района в результате хлопка автоцистерны произошло возгорание газовой АЗС и двух машин на площади 300 кв. м. Пожар ликвидирован, передает ТАСС.

Инцидент произошел из-за того, что «водитель автомобиля «Газель», не убедившись в том, что топливно-заливной шланг не соединен, начал движение».

Сначала сообщалось, что пострадали три человека: двое мужчин и женщина. Глава района Евгений Пергун сообщил, что у одного из мужчин, предварительно, 50% ожогов тела, остальные получили травмы средней степени тяжести. Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что пострадали четыре человека в возрасте от 34 до 45 лет.

АЗС принадлежит индивидуальному предпринимателю.

На тушение пожара от краевого ГУ МЧС были привлечены 44 человека и 14 единиц техники.