Банки захотели получить право списывать деньги со «спящих» счетов

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31 июля, пятница  |  Последнее обновление — 13:23  |  vz.ru
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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

Заброшенная промзона в Усолье превратилась в отстойник для сотен тонн опасных химикатов Светлана Латынина/ТАСС
Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль.  Подробности...
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Израиль задумал вытеснить российский газ из Европы

Чтобы израильский газ достиг Европы, эти трубы должны лечь на глубину трех тысяч метров Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Очередной мегапроект, призванный потеснить позиции российского газа на европейском рынке, вошел в стадию реализации. Речь идет о израильско-кипрско-греческом трубопроводе EastMed, который должен снабжаться с израильского месторождения «Левиафан». С какими сложностями сталкивается данное начинание и стоит ли России бояться появления нового конкурента? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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России пора становиться хранилищем памяти мира

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Если на Западе начнут перетруску и чистку музеев, библиотек и архивов, нужно предложить им отдавать все, что не кажется политкорректным, нам. Пусть мы станем в их глазах свалкой неполиткорректной рухляди. Ничего! Мы не гордые. Мы сложные. Подробности...
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У русской истории нет этнических границ

Сергей Мардан, публицист
Не нужно примерять на себя роль отправленного в отставку любовника. Россия – это скорее отец, который вырастил детей, и они решили жить своим домом. Отчего мы не перестаем оставаться роднёй. Подробности...
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США воспринимают Россию как запасной аэродром

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Быть врагом Соединенных Штатов очень накладно и совсем не почетно. Врага со всех сторон обкладывают санкциями, против врага проводятся масштабные информационные операции. Наконец, с врагом Соединенных Штатов боятся сотрудничать другие страны. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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    Банки захотели получить право списывать деньги со «спящих» счетов

    31 июля 2020, 13:00

    Текст: Наталья Ануфриева

    Российские банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих» счетов, данные о владельцах которых им не удалось обновить в течение более года, сообщил директор департамента финансового мониторинга «Абсолют-банка» Александр Поляков.

    Такое предложение было подготовлено «Абсолют-банком» в рамках «регуляторной гильотины» Банка России, передает РИА «Новости».

    В России банки обязаны не реже одного раза в год обновлять сведения о владельцах счетов. В данный момент, если сведения по клиенту не обновлены, банки могут только принимать и зачислять деньги на счет. Любые другие операции по счету де-юре возможны только после обновления сведений или соответствующего решения клиента.

    Таким образом, если клиент не проводит операции по своему счету, то банки не вправе списывать комиссии за ведение счета или платежи в погашение кредитов клиента. Так банки отказывают самим себе в получении причитающихся им денег от клиентов.

    Представляется целесообразным отменить эти требования, считает Поляков.

    В Промсвязьбанке (ПСБ) назвали эти предложенные изменения логичными. Кроме того, отсутствие возможности списывать средства со счета клиента из-за необновленных о нем сведений приводит к тому, что на счете всегда имеется остаток средств, а закрыть его нельзя.

    Количество подобных счетов со временем увеличивается, что ведет к росту затрат кредитных организаций на их обслуживание.

    «Средства, полученные от комиссии за обслуживание счета, банки могли бы направлять, в том числе на работу по актуализации клиентских данных: подготовку и направление запросов клиентам, автоматизацию получения информации из государственных источников и так далее», – отметили в пресс-службе ПСБ.

    Ранее регулятор уже подчеркивал риски использования «спящих счетов» для проведения сомнительных операций. Возможность взимания комиссий с «брошенных счетов» при их последующем закрытии может также рассматриваться как форма профилактики и предотвращения сомнительных операций.

    Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин заявил, что предложение по наделению российских банков правом списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих» счетов направлено исключительно на борьбу с недобросовестными клиентами, порядочных граждан оно не затронет.

    По его словам, договоры банковского обслуживания обязывают клиента периодически проходить процедуру актуализации своих персональных данных. При этом финансовые санкции за нарушения этих условий со стороны клиента ввести непросто, так как есть определенные юридические нюансы.

    «Теоретически без этого клиенты банка могут совершать мошеннические действия, например, с недействительными паспортами или украденными сим-картами, а также использовать «спящие» счета для проведения сомнительных операций, поэтому инициатива направлена на устранение соответствующего пробела», – считает эксперт.

    Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков отметил, что объем средств на «спящих» счетах в России зачастую составляет символические суммы, в случае если банки получат право списывать с них комиссии и кредитные платежи, это может привести к задолженности клиентов.

    Он указал, что информирование банка об изменении своих идентификационных и контактных данных действительно является обязанностью клиентов. В данный момент банки технически не могут получать информацию, например, о новых паспортных данных, кроме как от самого клиента, а неудобство для клиентов заключается в том, что для обновления сведений необходим личный визит в офис.

    «При этом зачастую объем средств на «забытых» счетах составляет символические суммы – иногда это несколько рублей. Если новая норма будет введена, это вызовет недовольство у клиентов, ведь в результате по счету, которым человек давно не пользуется, может быть списаны его средства и даже появится задолженность», – считает Волков.

    В этом случае выходом могла бы быть возможность для банков делать запросы о новых данных клиентов с предварительно полученного согласия клиента в государственные базы данных, отметил эксперт.


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