Банки захотели получить право списывать деньги со «спящих» счетов

Российские банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих» счетов, данные о владельцах которых им не удалось обновить в течение более года, сообщил директор департамента финансового мониторинга «Абсолют-банка» Александр Поляков.

Такое предложение было подготовлено «Абсолют-банком» в рамках «регуляторной гильотины» Банка России, передает РИА «Новости».

В России банки обязаны не реже одного раза в год обновлять сведения о владельцах счетов. В данный момент, если сведения по клиенту не обновлены, банки могут только принимать и зачислять деньги на счет. Любые другие операции по счету де-юре возможны только после обновления сведений или соответствующего решения клиента.

Таким образом, если клиент не проводит операции по своему счету, то банки не вправе списывать комиссии за ведение счета или платежи в погашение кредитов клиента. Так банки отказывают самим себе в получении причитающихся им денег от клиентов.

Представляется целесообразным отменить эти требования, считает Поляков.

В Промсвязьбанке (ПСБ) назвали эти предложенные изменения логичными. Кроме того, отсутствие возможности списывать средства со счета клиента из-за необновленных о нем сведений приводит к тому, что на счете всегда имеется остаток средств, а закрыть его нельзя.

Количество подобных счетов со временем увеличивается, что ведет к росту затрат кредитных организаций на их обслуживание.

«Средства, полученные от комиссии за обслуживание счета, банки могли бы направлять, в том числе на работу по актуализации клиентских данных: подготовку и направление запросов клиентам, автоматизацию получения информации из государственных источников и так далее», – отметили в пресс-службе ПСБ.

Ранее регулятор уже подчеркивал риски использования «спящих счетов» для проведения сомнительных операций. Возможность взимания комиссий с «брошенных счетов» при их последующем закрытии может также рассматриваться как форма профилактики и предотвращения сомнительных операций.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин заявил, что предложение по наделению российских банков правом списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих» счетов направлено исключительно на борьбу с недобросовестными клиентами, порядочных граждан оно не затронет.

По его словам, договоры банковского обслуживания обязывают клиента периодически проходить процедуру актуализации своих персональных данных. При этом финансовые санкции за нарушения этих условий со стороны клиента ввести непросто, так как есть определенные юридические нюансы.

«Теоретически без этого клиенты банка могут совершать мошеннические действия, например, с недействительными паспортами или украденными сим-картами, а также использовать «спящие» счета для проведения сомнительных операций, поэтому инициатива направлена на устранение соответствующего пробела», – считает эксперт.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков отметил, что объем средств на «спящих» счетах в России зачастую составляет символические суммы, в случае если банки получат право списывать с них комиссии и кредитные платежи, это может привести к задолженности клиентов.

Он указал, что информирование банка об изменении своих идентификационных и контактных данных действительно является обязанностью клиентов. В данный момент банки технически не могут получать информацию, например, о новых паспортных данных, кроме как от самого клиента, а неудобство для клиентов заключается в том, что для обновления сведений необходим личный визит в офис.

«При этом зачастую объем средств на «забытых» счетах составляет символические суммы – иногда это несколько рублей. Если новая норма будет введена, это вызовет недовольство у клиентов, ведь в результате по счету, которым человек давно не пользуется, может быть списаны его средства и даже появится задолженность», – считает Волков.

В этом случае выходом могла бы быть возможность для банков делать запросы о новых данных клиентов с предварительно полученного согласия клиента в государственные базы данных, отметил эксперт.