Бизнесмена из Ингушетии назвали возможным организатором убийства Эльджаркиева

Бизнесмену Хасану Полонкоеву предъявили обвинение в создании террористического сообщества и в организации убийства главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Хасану Полонкоеву, кроме обвинения по ч. 3 ст. 205 («Террористический акт»), предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества»). Следователи считают, что именно он организовал покушение на Эльджаркиева», – пояснил собеседник ТАСС.

Также Следственный комитет предъявил обвинение в участии в террористическом сообществе и совершении теракта 11 фигурантам дела о покушении на Эльджаркиева.

«СК РФ предъявил 11 фигурантам дела обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 («Террористический акт») и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»). Никто из них вину не признал», – уточнил источник.

Напомним, в декабре 2019 года сообщалось, что предводителем ОПГ, которую подозревают в причастности к убийству Эльджаркиева, является известный в регионе бизнесмен Хасан Полонкоев.

Глава СК России Александр Бастрыкин заявлял, что следствие квалифицирует как террористический акт нападение на руководителя ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Эльджаркиева и его брата застрелили в ноябре 2019 года на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет».

Подразделение Эльджаркиева, раскрыло четыре экстремистских группировки. СМИ сообщали, что в отношении подразделения Эльджаркиева якобы поступали жалобы на пытки.